Лодыгина Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодыгина Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Лодыгин Прокопий Ильич

Отец ребёнка: Лодыгин Илья

Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Александра Ильинична

Отец ребёнка: Лодыгин Илья

Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Клавдия Ильинична

Отец ребёнка: Лодыгин Илья

Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Афанасия Ильинична

Отец ребёнка: Лодыгин Илья

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Лодыгин Илья

Рождение ребёнка
02.04.1917

Сын: Лодыгин Николай Ильич

Отец ребёнка: Лодыгин Илья

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Место жительства
Между 1940 и 1942
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лодыгин Илья

Смерть
Неизвестно
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