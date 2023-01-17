Лодыгина Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Лодыгин Илья
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Александра Ильинична
Отец ребёнка: Лодыгин Илья
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Клавдия Ильинична
Отец ребёнка: Лодыгин Илья
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Афанасия Ильинична
Отец ребёнка: Лодыгин Илья
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Лодыгин Илья
Рождение ребёнка
02.04.1917
Отец ребёнка: Лодыгин Илья
д. Подгорье
Место жительства
Между 1940 и 1942
д. Подгорье
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лодыгин Илья
Смерть
Неизвестно