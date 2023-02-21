(Лодыгина) Александра Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лодыгина) Александра Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1880 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1900

Отец: Лодыгин Илья

Мать: Лодыгина Елена Васильевна

Место жительства
Около 1920
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Место жительства
Около 1950
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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