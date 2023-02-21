(Лодыгина) Александра Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1900
Отец: Лодыгин Илья
Место жительства
Около 1920
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Место жительства
Около 1950
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно