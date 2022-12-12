Лодыгин Иван Асафович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Лодыгина Ирина Николаевна
Бракосочетание
До 1836
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Лодыгин Ермократ Иванович
Мать ребёнка: Лодыгина Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Лодыгин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Лодыгина Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Лодыгина Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Лодыгина Ирина Николаевна
Смерть
1853
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Лодыгина Ирина Николаевна