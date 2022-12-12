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Лодыгин Иван Асафович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Лодыгин Асаф Константинович

Мать: Лодыгина Евдокия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Лодыгина Ирина Николаевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1836

Жена: Лодыгина Ирина Николаевна

Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Лодыгин Ермократ Иванович

Мать ребёнка: Лодыгина Ирина Николаевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Лодыгин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Лодыгина Ирина Николаевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Лодыгин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Лодыгина Ирина Николаевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Лодыгин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Лодыгина Ирина Николаевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1853
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Лодыгин Вукол Иванович

Мать ребёнка: Лодыгина Ирина Николаевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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