Лодыгина Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Лодыгин Иван Асафович
Бракосочетание
До 1836
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Лодыгин Ермократ Иванович
Отец ребёнка: Лодыгин Иван Асафович
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Лодыгин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Лодыгин Иван Асафович
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Лодыгин Иван Асафович
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Лодыгин Иван Асафович
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Лодыгин Иван Асафович
Смерть
Неизвестно