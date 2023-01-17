Лодыгина Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛодыгина Ирина Николаевна

Лодыгина Ирина Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Лодыгин Иван Асафович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1836

Муж: Лодыгин Иван Асафович

Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Лодыгин Ермократ Иванович

Отец ребёнка: Лодыгин Иван Асафович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Лодыгин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Лодыгин Иван Асафович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Лодыгин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Лодыгин Иван Асафович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Лодыгин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Лодыгин Иван Асафович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Лодыгин Вукол Иванович

Отец ребёнка: Лодыгин Иван Асафович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close