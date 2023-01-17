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Лодыгин Капитон Андреевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Лодыгин Андрей Константинович

Мать: Лодыгина Ксения Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1850

Жена: Лодыгина Ольга Прокопьевна

Рождение ребёнка
До 1856

Сын: Лодыгин Имполит Капитонович

Мать ребёнка: Лодыгина Ольга Прокопьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Лодыгин Михаил Капитонович

Мать ребёнка: Лодыгина Ольга Прокопьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Рождение ребёнка
До 1857

Сын: Лодыгин Афанасий Капитонович

Мать ребёнка: Лодыгина Ольга Прокопьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1857

Сын: Лодыгин Филимон Капитонович

Мать ребёнка: Лодыгина Ольга Прокопьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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