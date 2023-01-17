Лодыгин Капитон Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Место жительства
1838
Бракосочетание
До 1850
Рождение ребёнка
До 1856
Сын: Лодыгин Имполит Капитонович
Мать ребёнка: Лодыгина Ольга Прокопьевна
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Лодыгин Михаил Капитонович
Мать ребёнка: Лодыгина Ольга Прокопьевна
д. Подгорье
Рождение ребёнка
До 1857
Сын: Лодыгин Афанасий Капитонович
Мать ребёнка: Лодыгина Ольга Прокопьевна
Рождение ребёнка
До 1857
Сын: Лодыгин Филимон Капитонович
Мать ребёнка: Лодыгина Ольга Прокопьевна
Смерть
Неизвестно