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Лодыгина Ольга Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1850

Муж: Лодыгин Капитон Андреевич

Рождение ребёнка
До 1856

Сын: Лодыгин Имполит Капитонович

Отец ребёнка: Лодыгин Капитон Андреевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Лодыгин Михаил Капитонович

Отец ребёнка: Лодыгин Капитон Андреевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Рождение ребёнка
До 1857

Сын: Лодыгин Афанасий Капитонович

Отец ребёнка: Лодыгин Капитон Андреевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1857

Сын: Лодыгин Филимон Капитонович

Отец ребёнка: Лодыгин Капитон Андреевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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