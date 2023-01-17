Лодыгина Ольга Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1850
Рождение ребёнка
До 1856
Сын: Лодыгин Имполит Капитонович
Отец ребёнка: Лодыгин Капитон Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Лодыгин Михаил Капитонович
Отец ребёнка: Лодыгин Капитон Андреевич
д. Подгорье
Рождение ребёнка
До 1857
Сын: Лодыгин Афанасий Капитонович
Отец ребёнка: Лодыгин Капитон Андреевич
Рождение ребёнка
До 1857
Сын: Лодыгин Филимон Капитонович
Отец ребёнка: Лодыгин Капитон Андреевич
Смерть
Неизвестно