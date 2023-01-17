Лодыгин Григорий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Лодыгин Андрей Константинович
Мать: не указана
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Лодыгина Варвара Степановна
Бракосочетание
До 1834
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Лодыгина Варвара Степановна
Смерть
Неизвестно