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Лодыгин Григорий Андреевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Лодыгин Андрей Константинович

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Лодыгина Варвара Степановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1834

Жена: Лодыгина Варвара Степановна

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Лодыгина Варвара Степановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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