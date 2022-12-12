Лодыгина Елизавета Дометиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛодыгина Елизавета Дометиевна

Лодыгина Елизавета Дометиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

25.02.1775 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1723 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1743

Муж: Лодыгин Иван Фёдорович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Лодыгин Иван Фёдорович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Лодыгин Абрам Иванович

Отец ребёнка: Лодыгин Иван Фёдорович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лодыгин Иван Фёдорович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Лодыгин Иван Фёдорович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Лодыгин Иван Фёдорович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Лодыгин Константин Иванович

Отец ребёнка: Лодыгин Иван Фёдорович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Лодыгин Василий Иванович

Отец ребёнка: Лодыгин Иван Фёдорович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Лодыгин Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Лодыгин Иван Фёдорович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Лодыгин Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Лодыгин Иван Фёдорович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
25.02.1775 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close