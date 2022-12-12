Лодыгина Елизавета Дометиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1715
Дата смерти25.02.1775 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1743
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Лодыгин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Лодыгин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лодыгин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Лодыгин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Лодыгин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Лодыгин Константин Иванович
Отец ребёнка: Лодыгин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1757
Отец ребёнка: Лодыгин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Лодыгин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Лодыгин Иван Фёдорович
Место жительства
1763
Смерть
25.02.1775 ст.