Лодыгин Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Лодыгина Елизавета Дометиевна
Бракосочетание
До 1743
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Лодыгина Елизавета Дометиевна
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Лодыгина Елизавета Дометиевна
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Лодыгина Елизавета Дометиевна
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Лодыгина Елизавета Дометиевна
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Лодыгин Константин Иванович
Мать ребёнка: Лодыгина Елизавета Дометиевна
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Лодыгина Елизавета Дометиевна
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Лодыгина Елизавета Дометиевна
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Лодыгина Елизавета Дометиевна
Место жительства
1763
Смерть
Неизвестно