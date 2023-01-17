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Лодыгин Иван Фёдорович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Лодыгин Фёдор Захарович

Мать: Лодыгина Параскева Михайловна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Лодыгина Елизавета Дометиевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1743

Жена: Лодыгина Елизавета Дометиевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Лодыгин Абрам Иванович

Мать ребёнка: Лодыгина Елизавета Дометиевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Лодыгина Елизавета Дометиевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Лодыгина Елизавета Дометиевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Лодыгина Елизавета Дометиевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Лодыгин Константин Иванович

Мать ребёнка: Лодыгина Елизавета Дометиевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Лодыгин Василий Иванович

Мать ребёнка: Лодыгина Елизавета Дометиевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Лодыгин Евдоким Иванович

Мать ребёнка: Лодыгина Елизавета Дометиевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Лодыгин Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Лодыгина Елизавета Дометиевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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