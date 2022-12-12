Лодыгин Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Лодыгин Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Лодыгин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Лодыгин Никита Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно