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Лодыгин Афанасий Васильевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Лодыгин Василий Иванович

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Лодыгин Моисей Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Лодыгин Давыд Афанасьевич

Мать ребёнка: Лодыгина Анна Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1814

Жена: Лодыгина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Лодыгин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Лодыгина Анна Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Лодыгина Анна Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Лодыгин Абрам Афанасьевич

Мать ребёнка: Лодыгина Анна Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Лодыгина Анна Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Марфа Афанасьевна

Мать ребёнка: Лодыгина Анна Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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