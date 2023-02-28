Лодыгин Афанасий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Лодыгин Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Лодыгин Моисей Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Лодыгин Давыд Афанасьевич
Мать ребёнка: Лодыгина Анна Ивановна
Бракосочетание
До 1814
Жена: Лодыгина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: Лодыгина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Лодыгина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Лодыгин Абрам Афанасьевич
Мать ребёнка: Лодыгина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Лодыгина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Марфа Афанасьевна
Мать ребёнка: Лодыгина Анна Ивановна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно