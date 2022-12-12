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Лодыгина Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1814

Муж: Лодыгин Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Лодыгин Давыд Афанасьевич

Отец ребёнка: Лодыгин Афанасий Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Лодыгин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Лодыгин Афанасий Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Лодыгин Афанасий Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Лодыгин Абрам Афанасьевич

Отец ребёнка: Лодыгин Афанасий Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Лодыгин Афанасий Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Лодыгин Афанасий Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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