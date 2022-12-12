Лодыгина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1814
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Лодыгин Давыд Афанасьевич
Отец ребёнка: Лодыгин Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Лодыгин Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Лодыгин Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Лодыгин Абрам Афанасьевич
Отец ребёнка: Лодыгин Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Лодыгин Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Лодыгин Афанасий Васильевич
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно