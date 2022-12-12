Лодыгин Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Лодыгин Василий Иванович
Мать: не указана
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Лодыгин Феодосий Дмитриевич
Мать ребёнка: Лодыгина Параскева Яковлевна
Бракосочетание
До 1828
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Лодыгина Параскева Яковлевна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно