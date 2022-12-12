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Лодыгин Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1757 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Лодыгин Василий Иванович

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Лодыгин Феодосий Дмитриевич

Мать ребёнка: Лодыгина Параскева Яковлевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1828

Жена: Лодыгина Параскева Яковлевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Лодыгин Семён Дмитриевич

Мать ребёнка: Лодыгина Параскева Яковлевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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