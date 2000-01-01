Суханов Николай Гаврилов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1828
Отец: Гаврила Макаров
Мать: Агафья Карпова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Суханова Афимья Григорьева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно