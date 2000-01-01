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Суханов Николай Гаврилов

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1806 г.р.

Мать

Вычислено 1806 г.р.

Жена

Вычислено 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828

Отец: Гаврила Макаров

Мать: Агафья Карпова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Суханов Карп Николаев

Мать ребёнка: Суханова Афимья Григорьева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Афимья Григорьева

Смерть
Неизвестно
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