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Суханов Осип Гаврилов

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1806 г.р.

Мать

Вычислено 1806 г.р.

Жена

Вычислено 1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Гаврила Макаров

Мать: Агафья Карпова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
06.11.1860

Жена: Суханова Мария Исаева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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