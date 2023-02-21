Суханов Осип Гаврилов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Гаврила Макаров
Мать: Агафья Карпова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
06.11.1860
Жена: Суханова Мария Исаева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно