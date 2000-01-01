Кочетова (Суханова) Авдотья Гаврилова
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844
Отец: Гаврила Макаров
Мать: Агафья Карпова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
02.06.1861
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно