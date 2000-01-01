Кочетова (Суханова) Авдотья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетова (Суханова) Авдотья Гаврилова

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1806 г.р.

Мать

Вычислено 1806 г.р.

Муж

Вычислено 1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844

Отец: Гаврила Макаров

Мать: Агафья Карпова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
02.06.1861

Муж: Кочетов Иван Григорьев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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