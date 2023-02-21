Агафья Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Карпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Суханов Николай Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Макаров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Суханов Фёдор Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Макаров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
?.04.1834

Сын: Суханов Леонтий Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Макаров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Суханов Роман Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Макаров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Сын: Суханов Егор Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Макаров

Рождение ребёнка
1842

Сын: Суханов Осип Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Макаров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Дочь: Кочетова Авдотья Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Макаров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Макаров

Смерть
Неизвестно
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