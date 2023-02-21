Агафья Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Отец ребёнка: Гаврила Макаров
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Гаврила Макаров
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
?.04.1834
Отец ребёнка: Гаврила Макаров
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Гаврила Макаров
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Отец ребёнка: Гаврила Макаров
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Гаврила Макаров
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Дочь: Кочетова Авдотья Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Макаров
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Макаров
Смерть
Неизвестно