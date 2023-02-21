Суханов Роман Гаврилов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Гаврила Макаров
Мать: Агафья Карпова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1866
Сын: Суханов Пётр Романов
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно