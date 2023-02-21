Суханов Роман Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуханов Роман Гаврилов

Суханов Роман Гаврилов

avatar

Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1806 г.р.

Мать

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Гаврила Макаров

Мать: Агафья Карпова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Сын: Суханов Никифор Романов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1866

Сын: Суханов Пётр Романов

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суханов Евдоким Романов

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close