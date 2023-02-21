Суханов Пётр Романов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1866
Отец: Суханов Роман Гаврилов
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
19.10.1894 ст.
Жена: Сханова Гликерия Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно