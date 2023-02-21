Суханов Пётр Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов Пётр Романов

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866

Отец: Суханов Роман Гаврилов

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
19.10.1894 ст.

Жена: Сханова Гликерия Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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