Суханова Ефросинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова Ефросинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1867 ст.

Сын: Суханов Пётр Романов

Отец ребёнка: Суханов Роман Гаврилов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1870 ст.

Дочь: Акилина Романова

Отец ребёнка: Суханов Роман Гаврилов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Роман Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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