Суханова Ефросинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1867 ст.
Сын: Суханов Пётр Романов
Отец ребёнка: Суханов Роман Гаврилов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1870 ст.
Дочь: Акилина Романова
Отец ребёнка: Суханов Роман Гаврилов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно