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Суханов Евдоким Романов

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суханов Роман Гаврилов

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1883 ст.

Дочь: Марфа Евдокимова

Мать ребёнка: Суханова Ирина Дмитриева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1886 ст.

Сын: Суханов Ефим Едокимов

Мать ребёнка: Суханова Ирина Дмитриева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1891 ст.

Дочь: Ирина Евдокимова

Мать ребёнка: Суханова Ирина Дмитриева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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