Суханов Евдоким Романов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суханов Роман Гаврилов
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1883 ст.
Дочь: Марфа Евдокимова
Мать ребёнка: Суханова Ирина Дмитриева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1886 ст.
Мать ребёнка: Суханова Ирина Дмитриева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1891 ст.
Дочь: Ирина Евдокимова
Мать ребёнка: Суханова Ирина Дмитриева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно