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Суханов Григорий Николаев

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1828 г.р.

Мать

Вычислено 1825 г.р.

Жена

Вычислено 1853 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1851

Отец: Суханов Николай Гаврилов

Мать: Афимья Григорьева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
19.01.1869 ст.

Жена: Суханова Мавра Карпова

с.Ново-Девичий Рукав
Рождение ребёнка
16.10.1876 ст.

Сын: Суханов Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: Суханова Мавра Карпова

с.Новое Девичье Краснослободского уезда Пензенской губернии
Смерть
Неизвестно
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