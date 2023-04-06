Суханов Григорий Николаев
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1851
Отец: Суханов Николай Гаврилов
Мать: Афимья Григорьева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
19.01.1869 ст.
Жена: Суханова Мавра Карпова
с.Ново-Девичий Рукав
Рождение ребёнка
16.10.1876 ст.
Сын: Суханов Дмитрий Григорьев
Мать ребёнка: Суханова Мавра Карпова
с.Новое Девичье Краснослободского уезда Пензенской губернии
Смерть
Неизвестно