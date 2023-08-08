Макарчук (Дехтяренко) Мелания Гордиева
Место рожденияСокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Дата рождения31.12.1871
Дата смерти27.01.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1871
Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.10.1889
Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Макарчук Терентий Михайлович
Отец ребёнка: Макарчук Михаил Харитонов
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Ефросинья Михайловна
Отец ребёнка: Макарчук Михаил Харитонов
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Макарчук Михаил Харитонов
Рождение ребёнка
06.11.1909
Отец ребёнка: Макарчук Михаил Харитонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Макарчук Михаил Харитонов
Смерть
27.01.1951