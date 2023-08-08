Макарчук (Дехтяренко) Мелания Гордиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарчук (Дехтяренко) Мелания Гордиева

Место рождения

Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя

Дата рождения

31.12.1871

Дата смерти

27.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1871

Отец: Дехтяренко Гордий Иоаннов

Мать: Дехтяренко Улита Каленникова

Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.10.1889

Муж: Макарчук Михаил Харитонов

Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Макарчук Терентий Михайлович

Отец ребёнка: Макарчук Михаил Харитонов

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Ефросинья Михайловна

Отец ребёнка: Макарчук Михаил Харитонов

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Макарчук Михаил Харитонов

Рождение ребёнка
06.11.1909

Сын: Макарчук Иван Михайлович

Отец ребёнка: Макарчук Михаил Харитонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Макарчук Михаил Харитонов

Смерть
27.01.1951
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