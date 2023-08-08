Макарчук Терентий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смерти03.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Место жительства
Около 1910
из Киевской губернии
Место жительства
?.01.1912
д. Чернорученка Маргаритовской волости РГИА ДВ. Ф. 415. Оп. 1. Д. 13. Сведения о постройках в деревнях Ольгинского уезда. http://lizamak.ru/index/domokhozjaeva_olginskogo_uezda_1912_m/0-180
Бракосочетание
Около 1919
Вышла замуж в 16 лет
Рождение ребёнка
10.02.1920
Сын: Макарчук Михаил Терентьевич
Мать ребёнка: Макарчук Федора Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Макарчук Григорий Терентьевич
Мать ребёнка: Макарчук Федора Семёновна
Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
08.03.1924
Сын: Макарчук Борис Терентьевич
Мать ребёнка: Макарчук Федора Семёновна
Рождение ребёнка
28.02.1926
Сын: Макарчук Николай Терентьевич
Мать ребёнка: Макарчук Федора Семёновна
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Россия, Приморский край, г. Сучан
Рождение ребёнка
03.02.1928
Сын: Макарчук Яков Терентьевич
Мать ребёнка: Макарчук Федора Семёновна
Рождение ребёнка
17.08.1939
Сын: Макарчук Анатолий Терентьевич
Мать ребёнка: Макарчук Федора Семёновна
Смерть
03.03.1945
Похороны
Неизвестно