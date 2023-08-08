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Макарчук Терентий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

03.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Макарчук Михаил Харитонов

Мать: Макарчук Мелания Гордиева

Место жительства
Около 1910
из Киевской губернии
Место жительства
?.01.1912
Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
д. Чернорученка Маргаритовской волости РГИА ДВ. Ф. 415. Оп. 1. Д. 13. Сведения о постройках в деревнях Ольгинского уезда. http://lizamak.ru/index/domokhozjaeva_olginskogo_uezda_1912_m/0-180
Бракосочетание
Около 1919

Жена: Макарчук Федора Семёновна

Вышла замуж в 16 лет
Рождение ребёнка
10.02.1920

Сын: Макарчук Михаил Терентьевич

Мать ребёнка: Макарчук Федора Семёновна

Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Макарчук Григорий Терентьевич

Мать ребёнка: Макарчук Федора Семёновна

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
08.03.1924

Сын: Макарчук Борис Терентьевич

Мать ребёнка: Макарчук Федора Семёновна

Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
28.02.1926

Сын: Макарчук Николай Терентьевич

Мать ребёнка: Макарчук Федора Семёновна

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Россия, Приморский край, г. Сучан
Рождение ребёнка
03.02.1928

Сын: Макарчук Яков Терентьевич

Мать ребёнка: Макарчук Федора Семёновна

Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
17.08.1939

Сын: Макарчук Анатолий Терентьевич

Мать ребёнка: Макарчук Федора Семёновна

Смерть
03.03.1945
Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Похороны
Неизвестно
Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
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