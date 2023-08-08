Дегтеренко (Калинникова) Улита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Макарчук Мелания Гордеевна
Отец ребёнка: Дегтеренко Гордей
Бракосочетание
До 1869
Муж: Дегтеренко Гордей
Рождение ребёнка
1874
Сын: Дегтеренко Евмен Гордеевич
Отец ребёнка: Дегтеренко Гордей
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Дегтеренко Пѐтр Гордеевич
Отец ребёнка: Дегтеренко Гордей
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Дегтеренко Фома Гордеевич
Отец ребёнка: Дегтеренко Гордей
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Дегтеренко Исидор (Сидор)
Отец ребёнка: Дегтеренко Гордей
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Дегтеренко Трофим Гордеевич
Отец ребёнка: Дегтеренко Гордей
Рождение ребёнка
1899
Сын: Дегтеренко Исаак Гордеевич
Отец ребёнка: Дегтеренко Гордей
Смерть
Неизвестно