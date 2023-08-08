Дегтеренко (Калинникова) Улита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтеренко (Калинникова) Улита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Макарчук Мелания Гордеевна

Отец ребёнка: Дегтеренко Гордей

Бракосочетание
До 1869

Муж: Дегтеренко Гордей

Рождение ребёнка
1874

Сын: Дегтеренко Евмен Гордеевич

Отец ребёнка: Дегтеренко Гордей

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Дегтеренко Пѐтр Гордеевич

Отец ребёнка: Дегтеренко Гордей

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Дегтеренко Фома Гордеевич

Отец ребёнка: Дегтеренко Гордей

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Дегтеренко Исидор (Сидор)

Отец ребёнка: Дегтеренко Гордей

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Дегтеренко Трофим Гордеевич

Отец ребёнка: Дегтеренко Гордей

Рождение ребёнка
1899

Сын: Дегтеренко Исаак Гордеевич

Отец ребёнка: Дегтеренко Гордей

Смерть
Неизвестно
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