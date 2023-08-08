Дехтяренко Исаак Гордиев
Место рожденияСокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Дата рождения03.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1879
Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1909
Жена: Дегтеренко Дария
Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно