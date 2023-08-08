Дехтяренко Исаак Гордиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дехтяренко Исаак Гордиев

Место рождения

Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя

Дата рождения

03.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1879

Отец: Дехтяренко Гордий Иоаннов

Мать: Дехтяренко Улита Каленникова

Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1909

Жена: Дегтеренко Дария

Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дегтеренко Агафья Степановна

Смерть
Неизвестно
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