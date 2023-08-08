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Дегтяренко Пѐтр
Дегтяренко Пѐтр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1887
Пол
Мужской
Отец
Дегтяренко Гордей
Мать
Дегтяренко (Калинникова) Улита
Около 1854 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец:
Дегтяренко Гордей
Мать:
Дегтяренко Улита
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