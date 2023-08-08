Дегтяренко Пѐтр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтяренко Пѐтр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Дегтяренко Гордей

Мать: Дегтяренко Улита