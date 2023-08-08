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Дехтяренко Гордий Иоаннов

Место рождения

Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя

Дата рождения

02.01.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
До 18.05.1869

Жена: Дехтяренко Улита Каленникова

Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.09.1870

Дочь: Дехтяренко Федора Гордиева

Мать ребёнка: Дехтяренко Улита Каленникова

Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.12.1871

Дочь: Макарчук Мелания Гордиева

Мать ребёнка: Дехтяренко Улита Каленникова

Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1874

Сын: Дехтяренко Евмений Гордиев

Мать ребёнка: Дехтяренко Улита Каленникова

Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Лобунец Александра Гордиева

Мать ребёнка: Дехтяренко Улита Каленникова

Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1879

Сын: Дехтяренко Исаак Гордиев

Мать ребёнка: Дехтяренко Улита Каленникова

Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1882

Сын: Дехтяренко Иван Гордиев

Мать ребёнка: Дехтяренко Улита Каленникова

Рождение ребёнка
Около 10.12.1882

Сын: Дехтяренко Фома Гордиев

Мать ребёнка: Дехтяренко Улита Каленникова

Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.07.1885

Дочь: Дехтяренко Мария Гордиева

Мать ребёнка: Дехтяренко Улита Каленникова

Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.07.1887

Сын: Дехтяренко Пѐтр Гордиев

Мать ребёнка: Дехтяренко Улита Каленникова

Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1890

Сын: Дехтяренко Исидор Гордиев

Мать ребёнка: Дехтяренко Улита Каленникова

Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 23.07.1897

Сын: Дехтяренко Трофим Гордиев

Мать ребёнка: Дехтяренко Улита Каленникова

Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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