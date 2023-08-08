Дехтяренко Гордий Иоаннов
Место рожденияСокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Дата рождения02.01.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
02.01.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
До 18.05.1869
Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.09.1870
Дочь: Дехтяренко Федора Гордиева
Мать ребёнка: Дехтяренко Улита Каленникова
Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.12.1871
Дочь: Макарчук Мелания Гордиева
Мать ребёнка: Дехтяренко Улита Каленникова
Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.09.1874
Сын: Дехтяренко Евмений Гордиев
Мать ребёнка: Дехтяренко Улита Каленникова
Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Лобунец Александра Гордиева
Мать ребёнка: Дехтяренко Улита Каленникова
Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1879
Мать ребёнка: Дехтяренко Улита Каленникова
Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.01.1882
Мать ребёнка: Дехтяренко Улита Каленникова
Рождение ребёнка
Около 10.12.1882
Мать ребёнка: Дехтяренко Улита Каленникова
Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.07.1885
Дочь: Дехтяренко Мария Гордиева
Мать ребёнка: Дехтяренко Улита Каленникова
Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.07.1887
Мать ребёнка: Дехтяренко Улита Каленникова
Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.02.1890
Сын: Дехтяренко Исидор Гордиев
Мать ребёнка: Дехтяренко Улита Каленникова
Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 23.07.1897
Сын: Дехтяренко Трофим Гордиев
Мать ребёнка: Дехтяренко Улита Каленникова
Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно