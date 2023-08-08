Дехтяренко Трофим Гордиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дехтяренко Трофим Гордиев

Место рождения

Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 23.07.1897

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

Около 1920 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.07.1897

Отец: Дехтяренко Гордий Иоаннов

Мать: Дехтяренко Улита Каленникова

Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Ковальчук Екатерина Трофимовна

Мать ребёнка: Дегтеренко Степанида Кононовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дегтеренко Степанида Кононовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дегтеренко Степанида Кононовна

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