Дехтяренко Трофим Гордиев
Место рожденияСокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 23.07.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.07.1897
Сокольча, Сквирский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Ковальчук Екатерина Трофимовна
Мать ребёнка: Дегтеренко Степанида Кононовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дегтеренко Степанида Кононовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дегтеренко Степанида Кононовна