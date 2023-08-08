Дегтеренко (Шабанова) Степанида Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1897
Отец: Шабанов Конон Алексеевич
Мать: Шабан Мелания
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Ковальчук Екатерина Трофимовна
Отец ребёнка: Дехтяренко Трофим Гордиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дехтяренко Трофим Гордиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дехтяренко Трофим Гордиев
Смерть
Неизвестно