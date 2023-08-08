Дегтеренко (Шабанова) Степанида Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтеренко (Шабанова) Степанида Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1874 г.р.

Мать

Вычислено 1876 г.р.

Дети

Около 1920 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1897

Отец: Шабанов Конон Алексеевич

Мать: Шабан Мелания

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Ковальчук Екатерина Трофимовна

Отец ребёнка: Дехтяренко Трофим Гордиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дехтяренко Трофим Гордиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дехтяренко Трофим Гордиев

Смерть
Неизвестно
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