Шабанов Конон Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанов Конон Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1874

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1897

Дочь: Дегтеренко Степанида Кононовна

Мать ребёнка: Шабан Мелания

Рождение ребёнка
Вычислено 1898

Дочь: Шабанова Параскева Кононовна

Мать ребёнка: Шабан Мелания

Рождение ребёнка
Вычислено 1904

Дочь: Чуйко Анастасия Кононовна

Мать ребёнка: Шабан Мелания

Рождение ребёнка
Вычислено 1905

Сын: Шабанов Филипп Кононович

Мать ребёнка: Шабан Мелания

Рождение ребёнка
Вычислено 1907

Сын: Шабанов Иван Кононович

Мать ребёнка: Шабан Мелания

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