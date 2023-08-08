Шабанов Конон Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1897
Дочь: Дегтеренко Степанида Кононовна
Мать ребёнка: Шабан Мелания
Рождение ребёнка
Вычислено 1898
Дочь: Шабанова Параскева Кононовна
Мать ребёнка: Шабан Мелания
Рождение ребёнка
Вычислено 1904
Дочь: Чуйко Анастасия Кононовна
Мать ребёнка: Шабан Мелания
Рождение ребёнка
Вычислено 1905
Мать ребёнка: Шабан Мелания
Рождение ребёнка
Вычислено 1907
Мать ребёнка: Шабан Мелания