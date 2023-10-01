Ковальчук (Дегтеренко) Екатерина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиОколо 2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковальчук Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковальчук Николай Ефимович
Бракосочетание
Около 1936
Рождение ребёнка
Около 1941
Сын: Ковальчук Николай Николаевич
Отец ребёнка: Ковальчук Николай Ефимович
Смерть
Около 2000