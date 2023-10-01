Ковальчук (Дегтеренко) Екатерина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчук (Дегтеренко) Екатерина Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Около 2000

Пол

Женский

Отец

Около 1897 г.р.

Мать

Вычислено 1897 г.р.

Муж

Около 1911 г.р.

Дети

Около 1941 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Дехтяренко Трофим Гордиев

Мать: Дегтеренко (Шабанова) Степанида Кононовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковальчук Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковальчук Николай Ефимович

Бракосочетание
Около 1936

Муж: Ковальчук Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1941

Сын: Ковальчук Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ковальчук Николай Ефимович

Смерть
Около 2000

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