Макарчук Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарчук Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Макарчук Терентий

Мать ребёнка: Макарчук Мелания Гордеевна

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Евфросинья

Мать ребёнка: Макарчук Мелания Гордеевна

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Макарчук Мелания Гордеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макарчук Иван

Мать ребёнка: Макарчук Мелания Гордеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Макарчук Мелания Гордеевна

Смерть
Неизвестно