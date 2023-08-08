Макарчук Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Макарчук Терентий
Мать ребёнка: Макарчук Мелания Гордеевна
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Евфросинья
Мать ребёнка: Макарчук Мелания Гордеевна
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Макарчук Мелания Гордеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макарчук Иван
Мать ребёнка: Макарчук Мелания Гордеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Макарчук Мелания Гордеевна
Смерть
Неизвестно