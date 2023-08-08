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Макарчук Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.06.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макарчук Михаил Харитонов

Мать: Макарчук Мелания Гордиева

Бракосочетание
05.06.1927

Жена: Макарчук Татьяна Ивановна

Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
17.08.1928

Дочь: Вишневская Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Макарчук Татьяна Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
28.11.1930

Дочь: Курако Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Макарчук Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
14.12.1933

Сын: Макарчук Николай Иванович

Мать ребёнка: Макарчук Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
18.12.1937

Сын: Макарчук Алексей Иванович

Мать ребёнка: Макарчук Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
09.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарчук Татьяна Ивановна

Смерть
05.06.1957
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