Макарчук Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.06.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
05.06.1927
Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
17.08.1928
Дочь: Вишневская Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Макарчук Татьяна Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
28.11.1930
Дочь: Курако Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Макарчук Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
14.12.1933
Сын: Макарчук Николай Иванович
Мать ребёнка: Макарчук Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
18.12.1937
Сын: Макарчук Алексей Иванович
Мать ребёнка: Макарчук Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
09.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарчук Татьяна Ивановна
Смерть
05.06.1957