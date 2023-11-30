Макарчук (Черненок) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарчук (Черненок) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

06.07.1910

Дата смерти

13.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1910

Отец: Черненок Иван Агеевич

Мать: Черненок Анна Сергеевна

Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
05.06.1927

Муж: Макарчук Иван Михайлович

Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
17.08.1928

Дочь: Вишневская Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Макарчук Иван Михайлович

Россия
Рождение ребёнка
28.11.1930

Дочь: Курако Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Макарчук Иван Михайлович

Рождение ребёнка
14.12.1933

Сын: Макарчук Николай Иванович

Отец ребёнка: Макарчук Иван Михайлович

Рождение ребёнка
18.12.1937

Сын: Макарчук Алексей Иванович

Отец ребёнка: Макарчук Иван Михайлович

Рождение ребёнка
09.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макарчук Иван Михайлович

Смерть
13.12.1988
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