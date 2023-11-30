Макарчук (Черненок) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.07.1910
Дата смерти13.12.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1910
Отец: Черненок Иван Агеевич
Мать: Черненок Анна Сергеевна
Бракосочетание
05.06.1927
Рождение ребёнка
17.08.1928
Дочь: Вишневская Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Макарчук Иван Михайлович
Россия
Рождение ребёнка
28.11.1930
Дочь: Курако Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Макарчук Иван Михайлович
Рождение ребёнка
14.12.1933
Сын: Макарчук Николай Иванович
Отец ребёнка: Макарчук Иван Михайлович
Рождение ребёнка
18.12.1937
Сын: Макарчук Алексей Иванович
Отец ребёнка: Макарчук Иван Михайлович
Рождение ребёнка
09.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макарчук Иван Михайлович
Смерть
13.12.1988