Вишневская (Макарчук) Екатерина Ивановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения17.08.1928
Дата смерти28.12.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1928
Россия
Рождение ребёнка
01.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вишневский Евстафий Карпович
Рождение ребёнка
22.12.1949
Сын: Вишневскй Виктор Евстафьевич
Отец ребёнка: Вишневский Евстафий Карпович
Рождение ребёнка
07.07.1953
Сын: Вишневский Анатольй Евстафьевич
Отец ребёнка: Вишневский Евстафий Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1999
Приморский край, Ольгинский район, с. Милоградаво
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Приморский край, Ольгинский район, с. Милоградаво