Вишневская (Макарчук) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВишневская (Макарчук) Екатерина Ивановна

Вишневская (Макарчук) Екатерина Ивановна

Место рождения

Россия

Дата рождения

17.08.1928

Дата смерти

28.12.1999

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1928

Отец: Макарчук Иван Михайлович

Мать: Макарчук Татьяна Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
01.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вишневский Евстафий Карпович

Рождение ребёнка
22.12.1949

Сын: Вишневскй Виктор Евстафьевич

Отец ребёнка: Вишневский Евстафий Карпович

Рождение ребёнка
07.07.1953

Сын: Вишневский Анатольй Евстафьевич

Отец ребёнка: Вишневский Евстафий Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вишневский Евстафий Карпович

Смерть
28.12.1999
Приморский край, Ольгинский район, с. Милоградаво
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Приморский край, Ольгинский район, с. Милоградаво
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close