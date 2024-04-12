Вишневский Евстафий Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишневский Евстафий Карпович

Место рождения

Милоградово, Ольгинский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

29.09.1915

Дата смерти

16.12.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.
1953 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Милоградово, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
01.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вишневская Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
22.12.1949

Сын: Вишневскй Виктор Евстафьевич

Мать ребёнка: Вишневская Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
07.07.1953

Сын: Вишневский Анатольй Евстафьевич

Мать ребёнка: Вишневская Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вишневская Екатерина Ивановна

Похороны
16.12.1989
Россия, Приморский край, Ольгинский район, с.Милоградаво
Смерть
16.12.1989
Россия, Приморский край, Ольгинский район, с.Милоградаво
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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