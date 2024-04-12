Вишневский Евстафий Карпович
Место рождения
Дата рождения29.09.1915
Дата смерти16.12.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1915
Рождение ребёнка
01.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вишневская Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
22.12.1949
Сын: Вишневскй Виктор Евстафьевич
Мать ребёнка: Вишневская Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
07.07.1953
Сын: Вишневский Анатольй Евстафьевич
Мать ребёнка: Вишневская Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
16.12.1989
Россия, Приморский край, Ольгинский район, с.Милоградаво
Смерть
16.12.1989
Россия, Приморский край, Ольгинский район, с.Милоградаво
Причина смерти: Естественная смерть/старость