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Вишневскй Виктор Евстафьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1949

Отец: Вишневский Евстафий Карпович

Мать: Вишневская Екатерина Ивановна

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