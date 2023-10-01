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Вишневскй Виктор Евстафьевич
Вишневскй Виктор Евстафьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.12.1949
Пол
Мужской
Отец
Вишневский Евстафий Карпович
1915 г.р.
Мать
Вишневская (Макарчук) Екатерина Ивановна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1949
Отец:
Вишневский Евстафий Карпович
Мать:
Вишневская Екатерина Ивановна
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