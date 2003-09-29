Курако (Макарчук) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курако (Макарчук) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1930

Дата смерти

29.09.2003

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1930

Отец: Макарчук Иван Михайлович

Мать: Макарчук Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курако Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
09.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курако Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курако Владимир Михайлович

Смерть
29.09.2003
Милоградово, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
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