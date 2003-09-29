Курако (Макарчук) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1930
Дата смерти29.09.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1930
Рождение ребёнка
01.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курако Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
09.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курако Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.09.2003
Милоградово, Ольгинский муниципальный район, Приморский край