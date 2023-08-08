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Черненок Иван Агеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Около 05.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1905

Жена: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1906

Сын: Черненок Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Черненок Анна Сергеевна

Песчанка, Голубовской волости, Черниговской губернии
Рождение ребёнка
06.07.1910

Дочь: Макарчук Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Черненок Анна Сергеевна

Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Черненок Анна Сергеевна

Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Черненок Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
24.12.1918

Дочь: Алтухова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Черненок Анна Сергеевна

Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черненок Анна Сергеевна

Смерть
Около 05.08.1943
Усть-Абакан, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
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