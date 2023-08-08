Черненок Иван Агеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиОколо 05.08.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.06.1906
Мать ребёнка: Черненок Анна Сергеевна
Песчанка, Голубовской волости, Черниговской губернии
Рождение ребёнка
06.07.1910
Дочь: Макарчук Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Черненок Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Черненок Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Черненок Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
24.12.1918
Дочь: Алтухова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Черненок Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черненок Анна Сергеевна
Смерть
Около 05.08.1943
Усть-Абакан, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия