Захарова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Захаров Иван Ефимович

Отец ребёнка: Захаров Ефим Карпович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Захаров Никита Ефимович

Отец ребёнка: Захаров Ефим Карпович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Захаров Павел Ефимович

Отец ребёнка: Захаров Ефим Карпович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Захаров Прохор Ефимович

Отец ребёнка: Захаров Ефим Карпович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Захаров Ефим Карпович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Захаров Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Захаров Ефим Карпович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Савинкова Наталья Ефимовна

Отец ребёнка: Захаров Ефим Карпович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Степанида Ефимовна

Отец ребёнка: Захаров Ефим Карпович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Захаров Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Захаров Ефим Карпович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Захаров Степан Ефимович

Отец ребёнка: Захаров Ефим Карпович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Ефим Карпович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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