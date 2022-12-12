Захарова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Захаров Ефим Карпович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Захаров Ефим Карпович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Захаров Ефим Карпович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Захаров Ефим Карпович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Захаров Ефим Карпович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Захаров Ефим Карпович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Савинкова Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: Захаров Ефим Карпович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Степанида Ефимовна
Отец ребёнка: Захаров Ефим Карпович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Захаров Ефим Карпович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Захаров Ефим Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно