Захаров Никита Ефимович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Захаров Ефим Карпович
Мать: Захарова Марфа
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна Никитична
Мать ребёнка: Захарова Марфа
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Аксинья Никитична
Мать ребёнка: Захарова Марфа
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрена Никитична
Мать ребёнка: Захарова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Марфа
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно