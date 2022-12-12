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Захаров Никита Ефимович

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Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Захаров Ефим Карпович

Мать: Захарова Марфа

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна Никитична

Мать ребёнка: Захарова Марфа

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Аксинья Никитична

Мать ребёнка: Захарова Марфа

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрена Никитична

Мать ребёнка: Захарова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Марфа

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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