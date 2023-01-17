Захарова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Захаров Никита Ефимович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Аксинья Никитична
Отец ребёнка: Захаров Никита Ефимович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрена Никитична
Отец ребёнка: Захаров Никита Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно