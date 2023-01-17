Захарова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Захаров Никита Ефимович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Аксинья Никитична

Отец ребёнка: Захаров Никита Ефимович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрена Никитична

Отец ребёнка: Захаров Никита Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Никита Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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