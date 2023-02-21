Савинкова (Захарова) Наталья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинкова (Захарова) Наталья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Захаров Ефим Карпович

Мать: Захарова Марфа

Бракосочетание
11.01.1842 ст.

Муж: Савинков Козьма Анисимович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пелагея Козьминична

Отец ребёнка: Савинков Козьма Анисимович

Рождение ребёнка
14.02.1858 ст.

Дочь: Евдокия Козьминична

Отец ребёнка: Савинков Козьма Анисимович

Рождение ребёнка
14.02.1864 ст.

Сын: Савинков Тимофей Кузьмич

Отец ребёнка: Савинков Козьма Анисимович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1868

Сын: Савинков Евфимий Кузьмич

Отец ребёнка: Савинков Козьма Анисимович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
17.01.1960 ст.

Сын: Савинков Иоанн Кузьмич

Отец ребёнка: Савинков Козьма Анисимович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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