Савинкова (Захарова) Наталья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Захаров Ефим Карпович
Мать: Захарова Марфа
Бракосочетание
11.01.1842 ст.
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пелагея Козьминична
Отец ребёнка: Савинков Козьма Анисимович
Рождение ребёнка
14.02.1858 ст.
Дочь: Евдокия Козьминична
Отец ребёнка: Савинков Козьма Анисимович
Рождение ребёнка
14.02.1864 ст.
Отец ребёнка: Савинков Козьма Анисимович
Рождение ребёнка
23.12.1868
Отец ребёнка: Савинков Козьма Анисимович
Рождение ребёнка
17.01.1960 ст.
Отец ребёнка: Савинков Козьма Анисимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно