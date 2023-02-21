Савинков Козьма Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Савинков Анисим Ларионович
Мать: Савиннова Акулина
Бракосочетание
11.01.1842 ст.
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пелагея Козьминична
Мать ребёнка: Савинкова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
14.02.1858 ст.
Дочь: Евдокия Козьминична
Мать ребёнка: Савинкова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
14.02.1864 ст.
Мать ребёнка: Савинкова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
23.12.1868
Мать ребёнка: Савинкова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
17.01.1960 ст.
Мать ребёнка: Савинкова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно