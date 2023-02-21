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Савинков Козьма Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Савинков Анисим Ларионович

Мать: Савиннова Акулина

Бракосочетание
11.01.1842 ст.

Жена: Савинкова Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Савинков Сергей Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Савинков Фёдор Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пелагея Козьминична

Мать ребёнка: Савинкова Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
14.02.1858 ст.

Дочь: Евдокия Козьминична

Мать ребёнка: Савинкова Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
14.02.1864 ст.

Сын: Савинков Тимофей Кузьмич

Мать ребёнка: Савинкова Наталья Ефимовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1868

Сын: Савинков Евфимий Кузьмич

Мать ребёнка: Савинкова Наталья Ефимовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
17.01.1960 ст.

Сын: Савинков Иоанн Кузьмич

Мать ребёнка: Савинкова Наталья Ефимовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинков Иван Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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