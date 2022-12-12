Савинков Анисим Ларионович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти09.08.1864
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Савинков Ларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Савинков Климент Анисимович
Мать ребёнка: Савиннова Акулина
Рождение ребёнка
1823
Сын: Савинков Козьма Анисимович
Мать ребёнка: Савиннова Акулина
Рождение ребёнка
1832
Сын: Савинков Иосиф Анисимович
Мать ребёнка: Савиннова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савиннова Акулина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.08.1864
Причина смерти: старость