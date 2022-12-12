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Савинков Анисим Ларионович

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Место рождения

Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

09.08.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Савинков Ларион

Мать: не указана

Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Савинков Климент Анисимович

Мать ребёнка: Савиннова Акулина

Рождение ребёнка
1823

Сын: Савинков Козьма Анисимович

Мать ребёнка: Савиннова Акулина

Рождение ребёнка
1832

Сын: Савинков Иосиф Анисимович

Мать ребёнка: Савиннова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савиннова Акулина

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
09.08.1864
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: старость
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