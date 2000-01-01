Савиннова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Савинков Климент Анисимович
Отец ребёнка: Савинков Анисим Ларионович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Савинков Козьма Анисимович
Отец ребёнка: Савинков Анисим Ларионович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Савинков Иосиф Анисимович
Отец ребёнка: Савинков Анисим Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно