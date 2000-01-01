Савиннова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиннова Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Савинков Климент Анисимович

Отец ребёнка: Савинков Анисим Ларионович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Савинков Козьма Анисимович

Отец ребёнка: Савинков Анисим Ларионович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Савинков Иосиф Анисимович

Отец ребёнка: Савинков Анисим Ларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинков Анисим Ларионович

Смерть
Неизвестно
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