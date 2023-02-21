Савинков Климент Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти03.09.1842 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Савинков Анисим Ларионович
Мать: Савиннова Акулина
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Захарова Евдокия Климентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1841 ст.
Дочь: Дарья Климентьевна
Мать ребёнка: Савинкова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Захарова Стефанида Климентьевна
Мать ребёнка: Савинкова Пелагея Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.09.1842 ст.
Причина смерти: горячка