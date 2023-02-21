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Савинков Климент Анисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

03.09.1842 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Савинков Анисим Ларионович

Мать: Савиннова Акулина

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Захарова Евдокия Климентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1841 ст.

Дочь: Дарья Климентьевна

Мать ребёнка: Савинкова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Захарова Стефанида Климентьевна

Мать ребёнка: Савинкова Пелагея Яковлевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинкова Пелагея Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
03.09.1842 ст.
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: горячка
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