Захарова (Савинкова) Стефанида Климентьевна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
07.04.1863 ст.
Рождение ребёнка
26.01.1867 ст.
Дочь: Мария Артемьевна
Отец ребёнка: Захаров Артемий Андреевич
Рождение ребёнка
12.07.1868 ст.
Дочь: Ольга Артемьевна
Отец ребёнка: Захаров Артемий Андреевич
Рождение ребёнка
13.02.1873 ст.
Дочь: Евдокия Артемьевна
Отец ребёнка: Захаров Артемий Андреевич
Рождение ребёнка
07.02.1875 ст.
Отец ребёнка: Захаров Артемий Андреевич
Рождение ребёнка
19.09.1877 ст.
Отец ребёнка: Захаров Артемий Андреевич
Смерть
Неизвестно