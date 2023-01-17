Захарова (Савинкова) Стефанида Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Савинкова) Стефанида Климентьевна

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Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Савинков Климент Анисимович

Мать: Савинкова Пелагея Яковлевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
07.04.1863 ст.

Муж: Захаров Артемий Андреевич

Рождение ребёнка
26.01.1867 ст.

Дочь: Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Захаров Артемий Андреевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1868 ст.

Дочь: Ольга Артемьевна

Отец ребёнка: Захаров Артемий Андреевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
13.02.1873 ст.

Дочь: Евдокия Артемьевна

Отец ребёнка: Захаров Артемий Андреевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1875 ст.

Сын: Захаров Фёдор Артемьевич

Отец ребёнка: Захаров Артемий Андреевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1877 ст.

Сын: Захаров Иоанн Артемьевич

Отец ребёнка: Захаров Артемий Андреевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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