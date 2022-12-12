Савинкова Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинкова Пелагея Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1841 ст.

Дочь: Дарья Климентьевна

Отец ребёнка: Савинков Климент Анисимович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Захарова Стефанида Климентьевна

Отец ребёнка: Савинков Климент Анисимович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Силантий Порфирьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинков Климент Анисимович

Смерть
Неизвестно
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