Савинкова Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1841 ст.
Дочь: Дарья Климентьевна
Отец ребёнка: Савинков Климент Анисимович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Захарова Стефанида Климентьевна
Отец ребёнка: Савинков Климент Анисимович
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно